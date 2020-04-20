Sakarya’da Sera A.Ş. kuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 40 dönüm üzerine Sera A.Ş’nin kurulduğunu açıkladı.

Türkiye’nin tarımda öncü belediyesi olarak bir ilke daha imza attıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Sera A.Ş ile tarımsal üretimde yeni bir kalkınma hamlesini Sakarya’dan başlatacaklarını duyurdu. Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin tarımda öncü belediyesi olarak bir ilke daha imza attık. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Sera A.Ş.’yi kuruyoruz. İlk etapta 40 dönümlük bir arazide çalışmalarımıza başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı bölgelerde kuracağımız seralar ile topraksız tarımın en modern örneğiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine, istihdamına katkı sağlayacak, milli ve yerli üretimle uluslararası pazarda yerimizi alacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sakarya’nın mümbit topraklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlayacaklarını da ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Fidancılık ve Peyzaj A.Ş, Tarım A.Ş’nin ardından Sera A.Ş de şehrimiz tarımına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür. Biz; şehrimizin var olan potansiyelini en iyi şekilde işlemek ve daha fazla verim elde etmek istiyoruz. İnşallah Akyazı Kuzuluk’ta da 45 dönüm arazi üzerinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni hizmete alacağız. Yıl boyunca üretim yaparak şehrimiz ekonomisine de ayrıca katkılar sunacağız” diye konuştu.

