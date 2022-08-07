Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Sakarya'da serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

Yakınlarıyla Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gelen Yusuf Aksarı, serinlemek için Sapanca Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Aksarı'dan haber alamayan yakınları, boğulma ihtimaline karşı AFAD, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, botla suda arama yaptı.

Çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Aksarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesi, yarın Akyazı ilçesinde defnedilecek.



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