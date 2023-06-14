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Sakarya'da seyir halindeyken sürücüsü fenalaşan tır devrildi

14.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün fenalaşması sonucu devrildi.

Sakarya'da seyir halindeyken sürücüsü fenalaşan tır devrildi

Düzgün K. idaresindeki 38 YK 238 plakalı tır, D-140 kara yolu Balbalı Kavşağı mevkisinde sürücüsünün fenalaşması üzerine şarampole düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

İtfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün kaza yapmadan önce 112 ekiplerini arayarak, "Kendimi iyi hissetmiyorum, en yakın hastaneye seyir halindeyim." dediği öğrenildi.

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