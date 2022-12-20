YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

20.12.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

Adnan Menderes Caddesi'nde 17 Aralık'ta silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Ahmet Toykar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı at yaralandıOtomobilin çarptığı at yaralandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştüİstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü
Anahtar Kelimeler:
yangın Adapazarı silahlı kavga

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:07
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.