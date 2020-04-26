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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası

SAKARYA HABERLERİ  | 26.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye 876 bin 150 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Sakarya'yı da kapsayan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde sorumlu bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Jandarma ekipleri 23 Nisan'da 15, 24 Nisan'da 40, 25 Nisan'da 17 ve 26 Nisan'da ise 12 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 267 bin 624 lira idari para cezası uyguladı.

Emniyet ekiplerince ise 4 günde yapılan denetimlerde 191 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 608 bin 526 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ikazlara uymamakta ısrar eden bir kişi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

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Sakarya sokağa çıkma kısıtlaması

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