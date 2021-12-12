Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Pekşenler Kavşağı mevkisinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü A.A. kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında ters yöne giren ve başka otomobillere çarpan araç, polis aracına çarptıktan sonra durdu.
Kazada polis memurları Y.O. ve N.A. ile şüpheli A.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli A.A'nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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