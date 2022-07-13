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Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

13.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 Temmuz'da tarlada bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, Seyfeler Mahallesi'nde İsa Altuntaş'ın (45) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan G.H'nin Akyazı'da saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Seyfeler Mahallesi'ndeki tarlada 2 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Altuntaş, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı tarla

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