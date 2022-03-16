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Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

16.03.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü katın balkonundan açılan ateş sonucu yaralanan çiftin tedavisi sürüyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, köpeklerle ilgili tartıştığı belirtilen H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.

Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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