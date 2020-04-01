Sakarya'da taşıma kapasitesi kuralına uymayan 17 sürücü hakkında işlem yapıldı

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymadıkları gerekçesiyle 17 sürücü hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan koronovirüs önlemleri kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Otobüs, minibüs ve ticari taksilerin sosyal mesafe kuralına ve doluluk oranına uyup uymadığını kontrol eden ekipler, uyarılara rağmen sosyal mesafe ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymayan 17 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis ekipleri, kurallara uyan sürücü ve yolculara ise teşekkür etti.

