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Sakarya'da "Ters Ev" ziyarete açıldı

08.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evi gezen küçük çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi, vatandaşlar öz çekim gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilen "Ters Ev" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Adapazarı ilçesinde Millet Bahçesi içerisinde yapılan evin açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentteki doğal çevreyi korumak ve sosyal yaşam alanlarını geliştirmek için durmadan projeler ürettiklerini söyledi.

İlerleyen süreçte "Vagon Kıraathanesi ve Restoranı" projesini hayata geçireceklerini bildiren Yüce, "Bugün meclisimizden güzel karar çıkardık. Türkiye'de ilk defa bir daire başkanlığı çerçevesinde şube müdürlüğü olarak, bisiklet yollarının bakım, onarım ve işletmesini üstelenecek müdürlük oluşturuyoruz. Sakarya'mızda bisiklet yolları artarak devam edecektir. Hedef, 500 kilometredir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların gelir düzeyini artırıcı tarımsal faaliyet de gerçekleştirdiklerini anlatan Yüce, bu kapsamda çilek, safran ve salep üretimine başladıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından davetliler eşliğinde açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar ters evi gezdi.

Evi gezen çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki kattan oluşan 190 metrekarelik yapıda gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş öz çekim yaptı.

Programa Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Adapazarı Sakarya Büyükşehir Belediyesi

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