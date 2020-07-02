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Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maske tak" yazısı ve maske şekli yerleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme döneminde çalışmalarına devam ediyor.

Araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu muhtelif yerlerdeki trafik lambalarına "Maske tak" sloganı yerleştirilerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ekipler, şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Bulvar, Gümrükönü, Soğanpazarı, Yeni Cami ve Devlet Hastanesi mevkisindeki trafik lambalarına "Maske tak" sloganı yerleştirdi.

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