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Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

20.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Recep U'nun kullandığı 81 BF 645 plakalı kamyonet ile İlker Akyol (28) idaresindeki 54 HT 016 plakalı otomobil, Taraklı-Göynük yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlker Akyol ve babası İsmail Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya Taraklı

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