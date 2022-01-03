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Sakarya'da trafikte sıkışan hamile kadın yunusların eskortluğunda hastaneye yetiştirildi

03.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da trafikte sıkışan hamile kadın yunusların eskortluğunda hastaneye yetiştirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde doğum sancısı tutan kadın, yoğun trafik nedeniyle yunus polislerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, doğum sancısı tutan eşini, yoğun trafik yüzünden hastaneye yetiştirmekte zorlanınca yunus ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği çift, hastaneye yetiştirildi.

Hızla doğuma alınan anne, "Atlas" ismi verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

Büyük mutluluk yaşayan baba Mert Atalay, doğumun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yunus ekiplerine teşekkür etti.

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