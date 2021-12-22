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Sakarya'da üniversite öğrencilerinin propan gazı kullanarak geliştirdiği silahlar test edildi

22.12.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yılmazçoban: - "Buradaki amacımız, farklı namlu uzunluklarında atışlar yapıp bu silahların menzillerini tespit etmek. Verilerimizi analitik hesaplamalarda da kullanarak, algoritma geliştirme ve kodlama gibi durumlara aktarmak için altyapımızı oluşturacağız"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri tarafından propan gazı kullanılarak geliştirilen silahların menzillerinin tespit edilmesi amacıyla atış testleri yapıldı.

Kampüsteki statta gerçekleştirilen atış programında, IKY Research Group ve SAÜ Ar-Ge Öğrenci Topluluğu öğrencilerince karbon ve hidrojenden oluşan propan gazı kullanılarak üretilen silahlar test alanında denendi.

Mermi yerine patatesin kullanıldığı testler sonucunda, elde edilen basınç, uzaklık, zamanlama ve sapma verileri kayıtlara geçirildi.

Topluluğun yöneticisi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kutay Yılmazçoban, AA muhabirine, bir süredir askeri teknoloji ve öğrenci geliştirme programları üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Balistik alanı başta olmak üzere kompozit malzeme teknolojileri ve biyomekaniği bütünleştirdikleri uluslararası gruplarının bulunduğunu belirten Yılmazçoban, "Bugünkü faaliyetimizde propan silahı, riski aza indirmek maksadıyla basıncı az tutarak atışlar yapıp bu silahların menzillerini tespit ediyoruz. Tabii çok yüksek basınçlarla birkaç bin metreye ulaşan hedeflerimiz var." diye konuştu.

Yılmazçoban, "Özellikle TÜBİTAK projelerine temel oluşturma maksatlı çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki amacımız, farklı namlu uzunluklarında atışlar yapıp bu silahların menzillerini tespit etmek. Bunu sağladığımız zaman bu, diğer üst segmentte geliştirmeyi hedeflediğimiz silahlara altyapı hazırlayacak. Verilerimizi analitik hesaplamalarda da kullanarak, algoritma geliştirme ve kodlama gibi durumlara aktarmak için altyapımızı oluşturacağız." dedi.

Çalışmaların ileri aşamalarda ülkenin silah sanayisine katkıda bulunabileceğine işaret eden Yılmazçoban, "Bu çalışmanın en güzel yönü, mermi imalatında maliyeti düşürmek, onun yerine alternatif ürünler oluşturmak, çok düşük maliyetlere sahada etkili oluşumları sağlamaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

SAÜ AR-GE Öğrenci Kulübü Başkanı Yusuf Çağıl Acet de testleri yapmalarının en önemli amacının deneysel çalışma yürütmek olduğunu belirterek, literatür taramasının ardından imalat ve sonrasında da testlerden geçip aşamaları tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

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