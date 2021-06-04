Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, sektörle olacak çalışmaları iş birliğiyle yapmayı önemseyen bir üniversite olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarla akademik gücü, gerçek uygulamanın içine aktarmış olacağız. Özellikle fındık alanındaki fidanların üretiminden, bahçelerin gençleştirilmesinden ürünün ortaya çıkışına ve daha sonra pazarlamaya kadarki kısımlarda ortak birtakım çalışmalar gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

- "Dünyada devrim niteliğinde bir çalışma olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı da olan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da sektörün en önemli sorununun verimlilik ve kalitenin artırılması olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın Ordu'dan sonra fındık üretiminde ikinci sırada yer aldığına işaret eden Sarı, Karadeniz'de özellikle fındık bahçelerinin yaşlanması dolayısıyla verimliliğin düştüğüne dikkati çekti.

Karadeniz'de dönüm başına 80-90 kilogramlık üretimin söz konusu olduğuna değinen Sarı, Sakarya'daki fındık arazilerinin buraya oranla daha az parçalı olduğunu, dolayısıyla 10 yıl içinde Türkiye'de üretim bazında birinci sıraya yükselmesini beklediklerini söyledi.

Sakarya'daki fındık bahçelerinin daha genç olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa ülkeleri, fındık tüketen ülkeler, yağ oranının biraz daha düşük ve raf ömrünün daha uzun olması nedeniyle Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ediyor. Biz de bu konuda bir çalışma yaptık ve sona geldik. Burada amacımız, Sakarya'da fındık üretiminin yüzde 77'sini karşılayan dört ilçemiz var; Akyazı, Hendek, Kocaali ve Karasu. Buradaki verimli bahçelerden numuneler alacağız. Bunları Doku Kültürü Laboratuvarı'nda tahlil yaptıracağız. 'İklim, arazi yapılarına göre en az alanda en fazla fındığı nasıl üretebiliriz?' diye üniversitedeki hocalarımızla çalışma yapacağız.