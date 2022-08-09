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Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

09.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde takibe alınan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramalarda, araç döşemesinin altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.B ve A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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