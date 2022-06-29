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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

29.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. İki ilçede 4 adrese operasyon yapan ekipler, E.A, İ.B, S.A. ve İ.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

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