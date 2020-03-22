Sakarya'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.

Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda, polislerin vatandaşların gıda ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine teslim etmesi, ihtiyacı karşılanan 65 yaş üstü birinin duygulanarak gözyaşlarına hakim olamaması ve polis ekiplerine teşekkür etmesi yer alıyor.

Ayrıca polis ekipleri, 65 yaş ve üstündekiler ile ve kronik rahatsızlığı olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Videoda görüşlerine yer verilen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın, polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır." ifadesini kullandı.

