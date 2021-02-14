Sakarya’da yüz yüze eğitime kar engeli

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’da 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin kar yağışı sebebiyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Korona virüs dolayısıyla ‘uzaktan’ devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi Pazartesi günü başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 1 gün ara verildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilde Cumartesi gecesinden itibaren etkili olmaya başlayan ve bugün de sürecek olan kar yağışı sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Kaldırım ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personelin de pazartesi günü idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İlimizde etkili olan ve yarında devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

