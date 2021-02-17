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Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

17.02.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

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Sakarya Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:13
Akşam
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Yatsı
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Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Dilek Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
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