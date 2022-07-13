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Sakarya'da ziyaretçiler lavanta bahçesinde stres atıyor

13.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adapazarı ilçesindeki lavanta bahçesinin ziyaretçilerin Özkan Özcan: - "Stresle çıkamazsın zaten buradan. Gerginliği şu kapıda bırakıyorsun, çok güzel şekilde buradan çıkıyorsun"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir girişimcinin kurduğu lavanta bahçesinde mor çiçekler arasında gezinti yaparak fotoğraf çektiren misafirler, stresten uzakta keyifli bir gün geçiriyor.

Yıllarca lavanta bahçesi kurmayı planlayan Burak Görgülü, bu hedefini 2019'da gerçekleştirdi. Tarlasında "Dışarıdan stres getirmek yasaktır" sloganıyla kurduğu bahçeye çeşitli figürler yerleştiren, lavantalar arasında fotoğraf çektirme alanları oluşturan Görgülü, "angustifolia" türü lavantalarının büyümesiyle bahçenin kapılarını geçen yıl ziyaretçilere açtı.

Adeta stüdyoyu andıran bahçeye gelenler, mor çiçekler arasında gezinti yapıyor, manzaraya karşı fotoğraf çektiriyor. Semaverde ücretsiz çay ikramının yapıldığı bahçede ziyaretçiler, satışa sunulan lavanta yağı, kolonya ve sabunlardan da alabiliyor.

- "20-25 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz"

Girişimci Burak Görgülü, AA muhabirine, lavantalarının şu an 2,5 yaşında olduğunu söyledi.

Lavanta ve yağ üretiminde hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmadığına dikkati çeken Görgülü, geçen yıl ilk kez sezonu açtıklarını dile getirdi.

Geçen yıl salgın nedeniyle 4-5 bin kişinin geldiğini, bu yıl ilginin beklediklerinin çok üstünde olduğunu ifade eden Görgülü, "Sezonun bitmesine iki hafta kaldı. Bahçemizi sezon sonuna kadar yaklaşık 20-25 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretçiler sadece kendi ilimizden değil, İstanbul, Düzce, Kocaeli, Bursa gibi çevre illerden de bahçemize yoğun talep var. Günlük hafta içi yaklaşık 400 kişi ziyaret ederken hafta sonları bu sayı 2 bin 500'lere çıkıyor." diye konuştu.

Görgülü, lavantadan ürettikleri yağ, kolonya, sabun ile el yapımı takıları bahçedeki stantta satışa sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bahçemize girerken dışarıda 'Bahçemize stres getirmek yasaktır' yazıyor. İnsanlar gelip hoş zaman geçirsin, mutlu olsun, rahatlasın istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimize semaverde ücretsiz çay ikram ediyoruz. Hiçbir şekilde zaman sınırlaması koymuyoruz. Gelip 4-5 saat kalan misafirlerimiz oluyor. Çıkarken herkesin yüzü gülerek çıkıyor, herkes bize teşekkür ederek çıkıyor. Gittikten sonra da herkesten teşekkür mesajları alıyoruz, sosyal medyamızdan da bunları paylaşıyoruz. Buradan mutlu olmadan çıkan olmuyor. Stresi kapıda bırakıp içeriye giriyoruz, mutlu olarak çıkıyoruz, prensibimiz bu."

- "Buradan stresle çıkamazsın"

Çocuğunun ilk yaş günü için fotoğraf çekimine bahçeye gelen Özkan Özcan da Sakarya'ya böyle bir yer kazandırdığı için Görgülü'ye teşekkür etti.

Herkesin gelip görebileceği muazzam bir bahçe olduğunu anlatan Özcan, "Lavantası, kokusu, doğası çok güzel. Zaten çok güzel olan Sakarya'mızın güzelliğine güzellik kattığı için de teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzun bir yaş günü için geldik. Hem güzel anı bıraktı hem oğlumuz için güzel bir yaş günü olduğunu düşünüyoruz. Stresle çıkamazsın zaten buradan. Gerginliği şu kapıda bırakıyorsun, çok güzel şekilde çıkıyorsun buradan." diye konuştu.

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