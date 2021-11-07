Sakarya'daki Acarlar Longozu atık su arıtma projesiyle korunacak

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu ve çevresi, 34 milyon liralık atık su arıtma projesiyle koruma altına alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın Başkan Ekrem Yüce'nin başkanlığında gerçekleştirilecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 52 gündem maddesi karara bağlanacak.

Toplantının en önemli maddelerinden bir tanesi de Kaynarca ilçesinde inşa edilecek "Atıksu Arıtma Tesisi" projesi olacak. İller Bankasından 34 milyon liralık kaynak sağlanacak proje sayesinde Acarlar Longozu ve çevresi atıklardan korunacak.

Atık sular, Kaynarca'da toplanacak ve inşa edilecek tesiste arıtılacak. Tesis, yıllık 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak.



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