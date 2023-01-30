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Sakarya'daki festivalde 1 ton hamsi ikram edildi

30.01.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 4. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 bin kişiye balık ikramında bulunuldu.

Sakarya'daki festivalde 1 ton hamsi ikram edildi

Hendek Dikmen Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Dikmen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

Vatandaşlar kar yağışı eşliğinde horon oynadı ve hamsi yedi.

Dernek başkanı Nihat Günbatı, gazetecilere, geçen yılki festivalde 3 bin misafire hamsi ikram ettiklerini, bu yıl ise 5 bin kişiye hamsi dağıtmayı düşündüklerini belirterek, festivale katılanların iyi vakit geçirmelerini diledi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz da bu yıl 4. Hamsi Festivali'ni düzenlediklerini belirterek, "Festivalimizi geleneksel hale getirdik ve katılım yoğun oluyor. Festivalimizi uzun yıllar sürdüreceğiz İnşallah. Gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festivale, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Hendek Jandarma Komutanı Süleyman Sercan Candan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Hendek Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Paslı, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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