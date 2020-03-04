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Sakarya'daki KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

SAKARYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Öğrenciler, yurt binası ışıklarıyla "TSK", "Bahar" ve "Bahar Kalkanı" yazdı

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Sakarya'daki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK", "Bahar" ve "Bahar Kalkanı" yazdı.

Ayrıca öğrenciler, Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu, Mehmetçik için dua etti.

KYK öğrencilerinin Mehmetçik için gerçekleştirdiği etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz ile Mehmetçiğin yanında olmak, onlara selamlarımızı, dualarımızı ve desteklerimizi göndermek anlamında tüm yurt öğrencilerimizin katılımı ile etkinlikler düzenlendik. Personelimiz, uzmanlarımız ve öğrencilerimiz ile Mehmetçiğimiz için dualar okuyarak Mehmetçiğimize selam gönderdik. Desteğimizle, gayretimizle ve dualarımızla her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız ve de devletimizin, milletimizin bütünlüğü için yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki yurtlarda da etkinlik düzenlendi, İdlib'de şehit olan askerler için dualar edildi.

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