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Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor

11.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı, sonbaharda doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasında akan Maden Deresi'nin etrafı güz renklerine büründü.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, sit alanı olarak koruma altına alınan sahanın, Osmanlı'nın son dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Sonbaharla ayrı bir güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğine işaret eden Acar, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven, günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince, doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan birisidir." dedi.

Sonbahar tonlarının hakim olduğu bölge, dronla görüntülendi.

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Kocaali drone sonbahar maden deresi

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