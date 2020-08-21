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Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförü taburcu edildi

SAKARYA HABERLERİ  | 21.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförü taburcu edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada yaralanan kamyon şoförü Fatih Üretmen tedavi gördüğü hastaneden 42 gün sonra taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, 9 Temmuz'da Taşkısığı'nda meydana gelen 3 askerin şehit olduğu, 8 kişinin yaralandığı patlama sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyon şoförü Fatih Üretmen'in tedavisi tamamlandı.

Sakarya'da gördüğü tedavinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Üretmen, 42 günlük tedavi sürecinden sonra taburcu edilerek Hendek ilçesindeki evine döndü.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli, Fatih Üretmen'i evinin önünde karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların 9 Temmuz'da Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle 3 asker şehit olmuş, 1'i kamyon şoförü 9 kişi yaralanmıştı.

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