YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 08.07.2020 00:57 | Son Güncelleme

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi 2 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden baba A.R.E.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, oğlu Y.C. de tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Y.C. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı, A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Kemalpaşa’ya üniversite müjdesi

Kemalpaşa’ya üniversite müjdesi

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Çınarsuyu sezona hazır

Çınarsuyu sezona hazır

Balıkesir’in plajları güvenli

Balıkesir’in plajları güvenli

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:28
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:26

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Bizim Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı

Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.