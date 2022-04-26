YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

26.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.T. ile olay yerinden kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan E.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 Nisan'da kavgaya dönüşen tartışma sonucu E.T'nin tabancayla ateş ettiği M.Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Balıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardındanİstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:57
Öğle
13:01
İkindi
16:49
Akşam
19:55
Yatsı
21:25
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.