YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'dan 11 ayda 5,1 milyar dolarlık rekor ihracat

Sakarya'dan 11 ayda 5,1 milyar dolarlık rekor ihracat

07.12.2023 13:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, ocak-kasım döneminde 5 milyar 160 milyon 383 bin dolarlık ihracatla tarihi rekorunu kırdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sakarya, yılın 11 ayında ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri gibi çeşitli sektörlerle ekonomiye güç katan Sakarya, ocak-kasımda 5 milyar 160 milyon 383 bin dolar ihracata imza attı.

Söz konusu dönemde en son en yüksek dış satımı 5 milyar 90 milyon 887 bin dolarla 2018 yılında yapan Sakarya, böylece bu yıl tarihinin en yüksek 11 aylık ihracat rakamına ulaştı.

Sakarya'dan 152 ülke ve 11 serbest bölgeye ürün gönderilirken, en çok dış satım yüzde 88,1 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, 11 ayda 4 milyar 546 milyon 367 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı. Sektörün dış satımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,7 yükseldi.

Ocak-kasım döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke 704 milyon 248 bin dolarla Polonya oldu. Bunu 677 milyon 554 bin dolarla Fransa, 542 milyon 300 bin dolarla İspanya, 535 milyon 140 bin dolarla Birleşik Krallık, 385 milyon 477 bin dolarla Almanya izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta hasarlı binada ceset bulunduOrta hasarlı binada ceset bulundu
Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldıKastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı
6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi rekor

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Aralık Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Perşembe

Cadde eczanesi
Kaynarca
Itir eczanesi
Sapanca
Üstün eczanesi
Ferizli
Duygu eczanesi
Geyve
Betül eczanesi
Adapazari
Söğütlü eczanesi
Sogutlu
Kutay ince eczanesi
Akyazi
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.