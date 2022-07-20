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Sakarya'dan 20 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına girdi

20.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'dan 20 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına girdi

Sakarya'da faaliyet gösteren 20 firma, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanayi dünyasına yönelik yapılan her yeni araştırmada Sakaryalı daha çok firma görmekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

İlerleyen dönemlerde çok daha fazla firmanın bu listeye girerek şehri gururlandıracağından emin olduklarını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"Sakarya, sahip olduğu konum, beşeri sermayesi gibi birçok etmen ile üretimi odağına alarak dünyanın gelişmiş tüm şehirlerinde olduğu gibi gelişmeyi sürdürecektir. Ümit ediyoruz ki şehrimiz üretmeye ve çalışmaya devam ettiği sürece ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan firmalarımız daha da üst sıralara çıkacak, ikinci 500 listesinde firmalarımız ilk 500 listesine girecek ve ikinci 500 listesinde de yeni Sakaryalı firmalar görmeye devam edeceğiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Sakarya'mız, Türk iş dünyasının parlayan yıldızları arasında olmaya devam ediyor."

Altuğ, bu listeye giren sanayiciler başta olmak üzere kendilerini üretmeye adamış, ülke ve şehir ekonomisine katkı veren tüm sanayicilere teşekkür etti.

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