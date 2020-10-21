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Sakaryalı öğrenciler, Azerbaycan'a işaret diliyle şiir okuyarak destek verdi

SAKARYA HABERLERİ  | 21.10.2020 09:27 | Son Güncelleme

Sakaryalı öğrenciler, Azerbaycan'a işaret diliyle şiir okuyarak destek verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ortaokul öğrencileri, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için işaret diliyle şiir okuyarak video hazırladı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Elif Alp, senaryo yazıp klibin kurgusunu yaptı.

Öğrenciler, evlerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklı tişörtler giyerek kamera karşısına geçti ve Bahtiyar Vahapzade'nin "Azerbaycan Türkiye" şiirini işaret diliyle okudu. Öğrenciler, videonun sonunda "Biz hep yanındayız." diyerek Azerbaycan'a desteklerini gösterdi.

Elif Alp, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a destek için böyle bir video hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimle sınıfta yüz yüze ders yapamasam da toplumumuzu etkileyen önemli olaylara karşı hiçbir şey yapmadan duramazdım. Öğrencilerime sadece derslerde başarılı olmayı değil, toplumsal olaylarda duyarlı davranmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Uzaktan da olsa öğrencilerime kelimelerin işaret dili karşılıklarını öğrettim, onlar da videolarını çekip bana attı. Evde öğrencilerden gelen videoları birleştirdim. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanınızdayız."

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