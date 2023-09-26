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Sakarya'nın 8 aylık ihracatı yaklaşık 3,7 milyar dolar oldu

26.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın yılın 8 ayındaki ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 3 milyar 677 milyon 341 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-ağustos döneminde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdürüyor.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, otomotiv, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle adından söz ettiriyor.

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde 3 milyar 185 milyon 844 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, dış satımını bu yılın aynı dönemde yüzde 15,4 artışla 3 milyar 677 milyon 341 bin dolara yükseltti.

Kentten 150 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat yapılırken, en çok dış satım yüzde 88,1 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti. Sakarya, 8 ayda 3 milyar 242 milyon 477 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

Sakarya'nın dış satımında 69 milyon 696 bin dolarla ikinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörünü, 60 milyon 127 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 56 milyon 95 bin dolarla makine ve aksamları, 49 milyon 334 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 39 milyon 777 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ise sırasıyla Polonya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İsrail, Bulgaristan, Belçika ve İsveç olarak kayıtlara geçti.

Polonya'ya 508 milyon 559 bin dolarlık dış satım yapılırken, bu ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en fazla arttığı ülke yüzde 63,3 ile Bulgaristan oldu.

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