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Sakaryaspor, Arnavut futbolcu Odise Roshi ile anlaştı

22.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Arnavut futbolcu Odise Roshi ile anlaştı

Sakaryaspor, Arnavut futbolcu Odise Roshi ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Arnavut orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

Sakaryaspor, Arnavut futbolcu Odise Roshi ile anlaştı

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