SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Sakaryaspor'da Batuhan Karadeniz bombası!

Sakaryaspor'da Batuhan Karadeniz bombası!

06.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz, son olarak Iğdır'da 29 maçta 16 gol attıktan sonra eski takımı Sakaryaspor'a dönüyor.

Sakaryaspor'da Batuhan Karadeniz bombası!

Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde son olarak Odise Roshi'yi kadrosuna katan Sakaryaspor, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, daha önce de gündeme gelen Batuhan Karadeniz'le yeniden görüşmelere başladı.

Temasları sıklaştıran Sakaryapor yönetiminin, bu transferde kısa sürede noktayı koymak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Iğdır FK'den ayrılan 31 yaşındaki forvetin de eski takımına dönmek istediği biliniyor.

IĞDIR'DA 29 MAÇTA 16 GOL

1882602_8e2b5b859e28503b2404fc63596aa507_640x640

Son olarak geçen sezon Iğdır FK'de oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan, 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı.

'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Gönül bombası! Teklif yapıldı, geliyor...Gökhan Gönül bombası! Teklif yapıldı, geliyor...
İşte Marcao'nun sözleşme detayları!İşte Marcao'nun sözleşme detayları!
Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımıGece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Galatasaray'da kadro dışı krizi!

Galatasaray'da kadro dışı krizi!

Jorge Jesus ilk Galatasaray derbisini kaybetti!

Jorge Jesus ilk Galatasaray derbisini kaybetti!

Emre Mor şoku!

Emre Mor şoku!

Sörloth yeniden Türkiye'de!

Sörloth yeniden Türkiye'de!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! "Altından daha değerli"

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! "Altından daha değerli"

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.