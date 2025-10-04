SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Sakaryaspor’da kongre ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle 12 Ekim’e ertelendi.

Sakaryaspor’da kongre ertelendi
Berker İşleyen

Sakaryaspor’da 8 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısında göreve seçilen Muhammet Kıratlı ve yönetimi, olağanüstü kongre kararı almıştı. Atatürk Stadyumu’nun toplantı salonunda bugün yapılan kongreye bazı kurul üyeleri katıldı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, 12 Ekim Pazar günü saat 14.00’da yapılacak. Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek olan kongre yeterli çoğunluğun sağlanması beklemeksizin yapılacak ve Sakaryaspor’un yeni başkanı ve yönetim kurulu oylanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altay, Sunderland maçına odaklandıAltay, Sunderland maçına odaklandı
Bu da yaşandı! 3. Lig'de kaleden kaleye gol... Herkes o anları konuşuyorBu da yaşandı! 3. Lig'de kaleden kaleye gol... Herkes o anları konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.