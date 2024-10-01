Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/pCGonPEegI — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 1, 2024

7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Sakaryaspor, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.