SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi!

Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 18:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Lig ekibi Sakaryaspor, gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Suat Kaya ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.

Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

sakaryasporda-suat-kaya-ile-yollar-ayriliyor-yerine-gelecek-isim-belli-oldu-17277065736339_1

Sakaryaspor, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı

Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı

Kayseri'deki bu gizemi kimse çözemiyor: Uzaylılardan bile şüpheleniliyor

Kayseri'deki bu gizemi kimse çözemiyor: Uzaylılardan bile şüpheleniliyor

Erling Haaland rekoru egale etti!

Erling Haaland rekoru egale etti!

Ünlü Alman fenomen futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldi!

Ünlü Alman fenomen futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldi!

İngiliz devinden Osimhen sözleri!

İngiliz devinden Osimhen sözleri!

''Ali Koç yanıma gelip operasyona hazır olun dedi..."

''Ali Koç yanıma gelip operasyona hazır olun dedi..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.