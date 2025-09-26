SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Sakaryaspor'dan Caner Erkin kararı! Takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart görmüştü

Sakaryaspor'da Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Aynı olayda adı geçen Burak Altıparmak da kadro dışı bırakıldı.

Sakaryaspor'dan Caner Erkin kararı! Takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart görmüştü
Emre Şen
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Birinci Lig’in 6’ncı haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin 76’ncı dakikasında Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, tartıştığı takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, bu hareket sonrası Erkin’e direkt kırmızı kart gösterdi. Deneyimli oyuncunun karara tepki göstermesi üzerine saha içinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor yönetimi, Rüstemler Tesisleri’nde iki futbolcuyla bir araya geldi.

SAKARYASPOR'DAN KADRO DIŞI KARARI

Sakaryaspor dan Caner Erkin kararı! Takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart görmüştü 1

Burak Altıparmak’ın ardından Caner Erkin’in sözlü ve yazılı savunmaları istendi. Sakaryaspor yönetim kurulu tarafından alınan kararla her iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.

CANER ERKİN ÖZÜR DİLEDİ

Sakaryaspor dan Caner Erkin kararı! Takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart görmüştü 2

Sakaryaspor’da kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur. Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde, kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.” denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladıSinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladı
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecekFatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Caner Erkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.