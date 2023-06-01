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Sakaryaspor Eyüpspor maçında tepki çekmişti! Teknik direktörü Arda Turan 'takım elbise' cezası mı alacak?

01.06.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile start veren Arda Turan, geçtiğimiz günlerde oynanan Sakaryaspor mücadelesine takım elbise ile çıkması tepki çekerken, sosyal medyada gündem olmuştu. İkinci tur mücadelesinde takım elbise giymediği görülen Turan'ın ceza alması gündemde. İşte detaylar...

Sakaryaspor Eyüpspor maçında tepki çekmişti! Teknik direktörü Arda Turan 'takım elbise' cezası mı alacak?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off mücadeleleri ile sürüyor. Play-off'un birinci turunda Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, mücadelede tur atlayan taraf 120. dakikada gelen golle Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor olmuştu.

TAKIM ELBİSE TEPKİSİ

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Karşılaşmada sahadaki mücadele kadar Arda Turan da en çok konuşulan isimler arasındaydı. Pro-Lisansı olmamasına sahaya takım elbise ile çıkan Arda Turan, tepkilere sebep oldu.

"DİKKATE ALAN KİM?"

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Sosyal medyada Arda Turan'ın takım elbisesi gündem olurken, bir basın mensubu konuyla alakalı yaptığı paylaşımda "Sakaryaspor-Eyüpspor play-off maçı. FIFA ve UEFA kuralları net: "Pro diploması olmayan takım elbise giyemez." Arda Turan, Kerem Yavaş’ın Pro diplomasını kullanıyor. Bu akşam sahada takım elbiseli. UEFA ve FIFA kuralını dikkate alan kim? Avrupa’da bu hareket diploma iptali" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TURA TAKIM ELBİSESİZ ÇIKTI

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Play-Off'un ikinci turunda da gözler Arda Turan'a çevrilirken, Eyüp Stadı’nda oynanan mücadelede Turan'ın bu kez ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.

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