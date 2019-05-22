SPOR

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük finali Bursa'da oynanacak

FUTBOL HABERLERİ  | 22.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük finali Bursa'da oynanacak

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı Bursa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off final müsabakası 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
TFF 2. Lig'de finalin adı belli olduTFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu
De Rossi'ye talip varDe Rossi'ye talip var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Sakaryaspor tff 2. lig

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

G.Saray'da ayrılık! İşte yeni adresi

G.Saray'da ayrılık! İşte yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!

94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük finali Bursa'da oynanacak

Dev final Bursa'da oynanacak

TFF 2. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor karşılaşacak

TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu

De Rossi'nin ilk talibi Boca Juniors

De Rossi'ye talip var

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Zorya 0 - 1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar 3 hafta kala şampiyon

Hollanda U17 4 - 2 İtalya U17

U17'de zafer Hollanda'nın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.