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Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı

03.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Inter altyapısında yetişen, geçen sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Donkor" ifadelerine yer verildi.

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