Sakaryaspor’un final coşkusu sokaklara sığmadı

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda ezeli rakibi Kocaelispor ile karşılaştı. Yarım asırlık Marmara derbisinde karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşan ezeli rakiplerden Sakaryaspor, yeni teknik direktörü ile başladığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Şehre dönen takım otobüsünü, taraftar grubu ‘Tatangalar’ gişelerde coşku ile karşıladı. Adeta şehrin sokaklarına sığmayan coşku, gişelerden takımın Rüstemler Tesisleri’ne kadar devam etti. Burada da yakılan meşaleler eşliğinde tezahüratlar yapan taraftarlara, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ‘üçlü’ çektirdi.





