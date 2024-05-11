SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Sakaryaspor’un final coşkusu sokaklara sığmadı

Sakaryaspor’un final coşkusu sokaklara sığmadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.05.2024 23:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig’in 34. hafta karşılaşmasında play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen karşılaşmada, konuk olduğu deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 yenerek finale adını yazdıran Sakaryaspor’da teknik heyet ve futbolcularından oluşan kafile, şehrin girişinde coşku ile karşılandı. Cadde ve sokaklara sığmayan coşku, takımın tesislerinde de devam etti.

Sakaryaspor’un final coşkusu sokaklara sığmadı

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda ezeli rakibi Kocaelispor ile karşılaştı. Yarım asırlık Marmara derbisinde karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşan ezeli rakiplerden Sakaryaspor, yeni teknik direktörü ile başladığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Şehre dönen takım otobüsünü, taraftar grubu ‘Tatangalar’ gişelerde coşku ile karşıladı. Adeta şehrin sokaklarına sığmayan coşku, gişelerden takımın Rüstemler Tesisleri’ne kadar devam etti. Burada da yakılan meşaleler eşliğinde tezahüratlar yapan taraftarlara, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ‘üçlü’ çektirdi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!
Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindiArda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindi
''Dursun Özbek ile farklı düşündüğümüz için yönetimde yokum''''Dursun Özbek ile farklı düşündüğümüz için yönetimde yokum''
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor atan erden da,
En Çok Okunan Haberler
Bakan Özhaseki'nin görüntüleri gündem oldu! "Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol"

Bakan Özhaseki'nin görüntüleri gündem oldu! "Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol"

İstanbul'da bir mahalle bu olayı konuşuyor! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

İstanbul'da bir mahalle bu olayı konuşuyor! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindi

Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.