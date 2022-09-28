Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Antrenman, çift kale yapılan maçın ardından sona erdi.

İdmanda, sakatlıkları bulunan Oğuz Kocabal, Deni Milosevic ve Artem Kravets yer almadı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı, saat 16.00'da başlayacak.



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