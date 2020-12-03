SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.12.2020 15:23 | Son Güncelleme

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

ÖZET | Borussia Dortmund - Lazio maç sonucu: 1-1ÖZET | Borussia Dortmund - Lazio maç sonucu: 1-1

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

90

Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

80

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldüArjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
Falcao'nun yerine o geliyor
Falcao'nun yerine o geliyor
Merih ile oynayan Ronaldo tarih yazıyor
Merih ile oynayan Ronaldo tarih yazıyor
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
Neymar yeniden Messi ile oynamak istiyor
Neymar yeniden Messi ile oynamak istiyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe! Savcılık soruşturma başlattı
Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe!
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Afrika Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli oldu
El-Ehli kupayı kazandı
Maradona'nın cenazesinde arbede çıktı
Maradona'nın cenazesinde arbede çıktı
Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması
Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.