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Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Osimhen açıklaması geldi

Galatasaray’da Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, üç futbolcunun sakatlıkları ve tedavi süreçleri hakkında son bilgileri paylaştı.

Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Osimhen açıklaması geldi
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ı korkutan bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 31. dakikasında sakatlık yaşayan Victor Osimhen, oyuna devam edemezken yıldız ismin yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil olmuştu.

Konuyla alakalı Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray dan Osimhen açıklaması geldi 1

"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."

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Sakatlık son dakika galatasaray Osimhen
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