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  4. Sakatlandı, ağladı ama pes etmedi! Gizem Örge: Sahada omzumu bıraktım sonra dedim ki bir tane daha omzum var! Milyonları duygulandıran sözler

Sakatlandı, ağladı ama pes etmedi! Gizem Örge: Sahada omzumu bıraktım sonra dedim ki bir tane daha omzum var! Milyonları duygulandıran sözler

06.08.2024 12:43
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Filenin Sultanları kıran kıran geçen maçta Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Millilerimiz, ilk kez olimpiyatlarda yarı final sevinci yaşadı. Sırada artık madalya var! Hedef altın madalya. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Filenin Sultanları, milyonlara duygusal anlar yaşattı. Melissa Vargas ise performansıyla adeta göz kamaştırdı.

Sakatlandı, ağladı ama pes etmedi! Gizem Örge: Sahada omzumu bıraktım sonra dedim ki bir tane daha omzum var! Milyonları duygulandıran sözler

Her sayıdan sonra büyük bir çoşku yaşandı! Milyonlarca vatandaş, Çin'e karşı millileri destekledi. Hande Baladın ve Gizem Örge sakatlık yaşadı. Cansu da sakatlanan isimler arasındaydı. Kaptan Eda Erdem varlığıyla arkadaşlarını motive etti. Gizem Örge'nin maç sonunda söyledikleri herkesi derinden etkiledi!

EBRAR KARAKURT: HEDEFİMİZ MADALYA!

TRT mikrofonlarına konuşan Ebrar Karakurt, 'Hedefimiz madalya! Milyonlar bizi desteklemeye devam etsin çok mutluyuz elimizden gelenin en iyisini yapacağız.' dedi.

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EDA ERDEM'DEN TAKIMA TEŞEKKÜR

Kaptan Eda Erdem ise 'Biz harika bir takımız. Voleybolu çok seviyorum, bu benim 3. olimpiyatım. Arkadaşlarım çok daha başarılı olacak. Keyfimiz çok yerinde, destek veren herkese çok teşekkür ederiz.'

Filenin Sultanları Çin'e geçit vermedi! Filenin Sultanları Çin'e geçit vermedi!

GİZEM ÖRGE HERKESİ DUYGULANDIRDI: BİR TANE DAHA DAHA OMZUM VAR DEVAM EDEBİLİRİM!

Millilerde maçın yıldızlarından Gizem Örge, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yoğun geçen maçın ardından duygularını dile getiren Gizem'e sakatlığı soruldu. Gizem'in verdiği yanıt ise duygusal anlar yaşattı: SAHADA OMZUMU BIRAKTIM SONRA DEDİM Kİ BİR TANE DAHA OMZUM VAR DEVAM EDEBİLİRİM!

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Filenin Sultanları Çin'e geçit vermedi! Filenin Sultanları Çin'e geçit vermedi!
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Eda Erdem Filenin Sultanları melissa vargas
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