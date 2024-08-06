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  4. Haydi Filenin Sultanları! Türkiye tek yürek... Yarı finale sadece bir set kaldı

Haydi Filenin Sultanları! Türkiye tek yürek... Yarı finale sadece bir set kaldı

06.08.2024 11:36
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Olimpiyatlardaki gururumuz Filenin Sultanları, yarı finalde Çin ile karşı karşıya geliyor. İlk seti geride kapatan milliler, ikinci ve üçüncü seti kazanarak 2-1 öne geçti. Ebrar Karakurt'un harika sayısıyla 3. seti kazanarak durumu 2-1'e getirdik. Dördüncü sette Çin 2-2 beraberliği yakaladı. Yarı finale çıkmamıza bir set kaldı. Milliler bu karşılaşmayı kazanırsa yarı finale yükselecek.

Haydi Filenin Sultanları! Türkiye tek yürek... Yarı finale sadece bir set kaldı

Melissa Vargas her zaman olduğu gibi harika smaçlarıyla karşılaşmaya damga vurdu! Hande Baladın sakatlığına rağmen oyuna devam ediyor. Turnuvanın yıldızlarından Melissa Vargas, 2 sette 30 sayıya ulaştı.

3. SET ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Millilerimiz ilk seti 25-23 kaybetmişti. İkinci seti ise 25-21 kazandık. Üçüncü set oldukça çekişmeli geçti ama Filenin Sultanları üçüncü seti de 26-24 kazanmayı başardı. Dördüncü seti 25-21 kaybettik. Cansu Özbay sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

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Millilerimiz Çin'i elemesi durumunda İtalya - Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları melissa vargas
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