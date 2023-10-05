Sakatlıklarla boğuşuyordu! Real Madrid'den Arda Güler için bir açıklama daha

Real Madrid kariyerine oldukça talihsiz bir şekilde sakatlıklarla başlayan genç yıldız Arda Güler için İspanyol kulübünden bir açıklama geldi.

OSASUNA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İspanya La Liga'nın 9. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Osasuna'yı konuk edecek olan Real Madrid'de mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Real Madrid City'deki spor salonunda fitness çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada topla taktiksel çalışmayla devam etti.

ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.

