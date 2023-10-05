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  4. Sakatlıklarla boğuşuyordu! Real Madrid'den Arda Güler için bir açıklama daha

Sakatlıklarla boğuşuyordu! Real Madrid'den Arda Güler için bir açıklama daha

05.10.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Real Madrid kariyerine üst üste yaşadığı sakatlıklarla talihsiz bir şekilde başlayan Arda Güler'in son durumuyla ilgili İspanyol kulübünden bir açıklama geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid kariyerine oldukça talihsiz bir şekilde sakatlıklarla başlayan genç yıldız Arda Güler için İspanyol kulübünden bir açıklama geldi.

OSASUNA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

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İspanya La Liga'nın 9. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Osasuna'yı konuk edecek olan Real Madrid'de mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Real Madrid City'deki spor salonunda fitness çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada topla taktiksel çalışmayla devam etti.

ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

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İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.

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