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SAKEM kursları pandemi koşullarında devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 02.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) kursları yeni dönem pandemi tedbirlerine uyularak devam ediyor.SAKEM, Halk Eğitim Merkezi ‘’HEM’’ paydaşlığında SAKEM Aşağı Tokatlı şubesinde 2020-2021 dönemine ait Dikiş Kursu’nda 12 öğrenci eğitim almaya başladı.SAKEM’de pandemi salgını nedeniyle sınırlı sayıda açılan kurslarda, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği, Bağlama, Cam Mozaik, Almanca gibi kurs eğitimleri veriliyor.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) kursları yeni dönem pandemi tedbirlerine uyularak devam ediyor.
SAKEM, Halk Eğitim Merkezi ‘’HEM’’ paydaşlığında SAKEM Aşağı Tokatlı şubesinde 2020-2021 dönemine ait Dikiş Kursu’nda 12 öğrenci eğitim almaya başladı.
SAKEM’de pandemi salgını nedeniyle sınırlı sayıda açılan kurslarda, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği, Bağlama, Cam Mozaik, Almanca gibi kurs eğitimleri veriliyor. Bugün ilk derse başlayan Dikiş Kursu öğrencilerine çeşitli kıyafetlerin dikim teknikleri öğretilecek. Kursiyerlerin, kurs bitiminde sertifika alacakları, bu alanda faaliyet gösteren firmalarda çalışma konusunda avantajlı hale gelecekleri belirtildi.
Hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenme sürecinin devam ettiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ‘’SAKEM’ de 7’den 70’e her yaş gurubu kursiyere eğitim veriyoruz, salgın nedeniyle kurslarımızda sınırlamalar yaptık; önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ’’dedi. SAKEM kursiyerleri için, özellikle meslek sahibi olmayanlar, yeni şeyler öğrenip bunu meslek olarak sürdürmelerinin yolunun açıldığını vurgulayan Başkan Köse, ‘’ Safranbolu Belediyesi olarak, vatandaş yararına yapılan tüm işlerin destekçisiyiz’’ dedi.

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