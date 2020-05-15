Sakın çöpe atmayın! İşte tuzu fazla kaçan yemekleri kurtaran 5 yöntem...

Herkesin damak lezzeti kendisine özgüdür, yemeğin tuz oranı da buna dahil ama tuzun bir parça fazla kaçması da pek keyifli olmaz. Söylendiği gibi az tuzlunun çaresi var tuzlunun çaresi yok ya da var ama çoğu zaman kaçan tuz miktarına üzülmekten çözümü görmüyor olabilirsiniz. Ne denir bilirsiniz, tuzsuz olsun da tuzlu olmasın... Akşam yemeğine gelecek misafirler için hazırlanan yemeğin tuzunu kaçırmak saç baş yoldurabilir, şimdi sakinlik zamanı. Sil baştan yemek yapmaya girişmek yerine yemeğinizi kurtarmayı deneyebilirsiniz.

HER ZAMAN İŞE YARAR: PATATES

Yemeğin tuzunu kaçırdığınızda kime sorarsanız sorun, ilk tavsiyesi patates olacaktır. Dilimlenmiş ya da küp küp doğranmış patatesleri yemeğinizin içine ekleyin, çiğ patates eklemişseniz pişirmeye devam edin. Yemeğiniz zaten pişmiş haldeyse haşlanmış patates de kullanabilirsiniz. Patates fazla tuzu emerek yemeğe denge getirir. 15 dakika yeterli. Sonrasında yemeğe uygunsa patatesler kalabilir, uygun değilse çıkarabilirsiniz.

ÇORBALAR İÇİN SÜT: EKSTRA LEZZET

Çorbalarda ise tuzu dengelemek için süt kullanabilirsiniz. Çorbaya su yerine süt eklerseniz tuz oranı da düşer. Hem de farklı bir lezzete ulaşırsınız. Sütü yavaş yavaş ekleyin.