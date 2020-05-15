Sakın çöpe atmayın! İşte tuzu fazla kaçan yemekleri kurtaran 5 yöntem...

Herkesin damak lezzeti kendisine özgüdür, yemeğin tuz oranı da buna dahil ama tuzun bir parça fazla kaçması da pek keyifli olmaz. Söylendiği gibi az tuzlunun çaresi var tuzlunun çaresi yok ya da var ama çoğu zaman kaçan tuz miktarına üzülmekten çözümü görmüyor olabilirsiniz. Ne denir bilirsiniz, tuzsuz olsun da tuzlu olmasın... Akşam yemeğine gelecek misafirler için hazırlanan yemeğin tuzunu kaçırmak saç baş yoldurabilir, şimdi sakinlik zamanı. Sil baştan yemek yapmaya girişmek yerine yemeğinizi kurtarmayı deneyebilirsiniz.
Yemeğin tuzunu kaçırdığınızda kime sorarsanız sorun, ilk tavsiyesi patates olacaktır. Dilimlenmiş ya da küp küp doğranmış patatesleri yemeğinizin içine ekleyin, çiğ patates eklemişseniz pişirmeye devam edin. Yemeğiniz zaten pişmiş haldeyse haşlanmış patates de kullanabilirsiniz. Patates fazla tuzu emerek yemeğe denge getirir. 15 dakika yeterli. Sonrasında yemeğe uygunsa patatesler kalabilir, uygun değilse çıkarabilirsiniz.
Çorbalarda ise tuzu dengelemek için süt kullanabilirsiniz. Çorbaya su yerine süt eklerseniz tuz oranı da düşer. Hem de farklı bir lezzete ulaşırsınız. Sütü yavaş yavaş ekleyin.
Sıcak yemeklere süt eklerken biraz dikkatli davranmanız gerekiyor, süt kesilip peynir kıvamına gelebilir. Bir anda bütün yemeği çöpe atmak zorunda kalabilirsiniz.
Yemeğiniz çok tuzlu olduysa rakibi şekeri hemen devreye sokabilirsiniz. Özellikle zeytinyağlı yemeklerde şeker kullanmanız yemeğin de lezzetini artırır. Birkaç parça küp şeker veya birkaç çay kaşığından biraz fazla toz şeker yemeğinizi kurtarır. Aman dikkat, fazla şeker koymamaya özen gösterin, tuzdan dönüş var da şekerden biraz zor.
Gelelim bir başka yönteme. Sebzeli ve salçalı yemeklerde 5-6 damla limon suyu, tuz tadının azalmasını sağlar. Yapmanız gereken basit, yemeğinizin içine limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.
Kremalı, yoğurtlu ve sütlü yemekler için bu yöntemi önermiyoruz, limonun süt içeren gıdaları keserek peynire çevirme ihtimali çok yüksek. Limona alternatif olarak sirke de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı sirke işinizi görecektir.
Baktınız hiçbir yöntem işe yaramıyor, yemek hala olması gerekenden daha tuzlu... Geriye tek çare kalıyor.
Sosu yemekten ayırmak için güzelce süzün.
Yeni bir sos hazırlayın. Soğan, domates, salça, daha önceki sosta ne kullandıysanız...
Hiç tuz koymadan ilk sosun bir kısmını da kullanabilirsiniz.
Yemeğin süzülen kısmını bu sos ile tekrar pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum