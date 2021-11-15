Sakin şehir Köyceğiz'de dalgıçlar göl dip temizliği yaptı

Türkiye'nin 16'ncı Cittaslow yerleşimi "sakin şehir" ünvanlı Köyceğiz ilçesinde, "Hazine aramamıza gerek yok, gerçek hazinemiz Köyceğiz gölümüz" sloganıyla, gönüllü dalgıçlarla gölde temizlik yapıldı.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneğince düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisi ile Delta Plajı arasında dalış yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlik boyunca gölden, tekerlek, cam şişe, metal içecek kutusu, halı, kilim, bardak, tabak, kaşık, çatal, misina, cep telefonu ve protez diş çıktı. Gölden çıkarılan atık malzemeler, Köyceğiz Belediyesi temizlik görevlileri tarafından alınarak geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Semra Gönenç, gazetecilere, her sene dalgıçlarla yaptıkları göl dip temizliğini geçen sene koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapamadıklarını söyledi.

Amaçlarının çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Gönenç, "Bizim bir sloganımız var. 'Başka hazine aramaya gerek yok, en büyük hazinemiz gölümüz' şeklinde. Bu yüzden göl temizliğine, kıyı temizliğine çok önem veriyoruz. Halkımıza da bir farkındalık yaratmak için her sene bu etkinliğimizi tekrarlıyoruz. Çocuklarımıza çöpünü çöpe at, yere atma şeklinde eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bir farkındalık yaratmak." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 3 Yıldız Dalış Eğitmeni Murat Kulakaç da coğrafyanın suyu, göleti, dağı ve doğasıyla eşsiz bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Köyceğiz'in cennetten bir köşe olduğunu ve bu güzelliğin kirletilmemesi gerektiğini dile getiren Kulakaç, "Suyun altı tabi ki üzücü. Suyun altı oradaki canlılara ait. Bol miktarda canlı görüntüledik ama maalesef insan odaklı kirleticilerin çok yoğun bölümü kıyıdaydı. Yine doğa önlem almış çünkü kendini yosunlarla, bitkilerle kıyıyla araya bir set çekmiş. Tüm kirlilikleri belli bir yerde blokaj oluşturmuş ve kendini koruma altına almış." diye konuştu.

